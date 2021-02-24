Похожий на гранату предмет найден в поезде на станции "Киевская" московского метро

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Предмет, похожий на гранату, найден на станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии столичной подземки, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На "Киевской" на синей ветке в вагоне найден схожий с гранатой предмет. На место выехали специалисты", - сказал собеседник агентства.

Состав отогнали в тупик для обследования.

Как сообщается в Twitter подземки, "по требованию полиции поезда временно проезжают станцию "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии (3) без остановки". Уточняется, что станция временно закрыта для входа и выхода.