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Похожий на гранату предмет найден в поезде на станции "Киевская" московского метро

Состав отогнали в тупик для обследования

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Предмет, похожий на гранату, найден на станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии столичной подземки, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На "Киевской" на синей ветке в вагоне найден схожий с гранатой предмет. На место выехали специалисты", - сказал собеседник агентства.

Состав отогнали в тупик для обследования.

Как сообщается в Twitter подземки, "по требованию полиции поезда временно проезжают станцию "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии (3) без остановки". Уточняется, что станция временно закрыта для входа и выхода.

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