Угрожавшего взорвать гранату на станции метро "Славянский бульвар" задержали

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Мужчина, который угрожал взорвать гранату на станции метро "Славянский бульвар", задержан. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

"Мужчина, угрожавший гранатой на станции "Славянский бульвар", задержан", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчина был нетрезв и вел себя неадекватно. У него не найдено представляющих опасность предметов. Вагон метро, в котором он ехал, был отогнан в тупик на станцию "Киевская", где его проверяют.

В Twitter столичного метро сообщили, что станция восстановила работу в штатном режиме.

"Станция "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии открыта для входа и выхода пассажиров. Поезда останавливаются на станции в штатном режиме", - говорится в публикации.

Как ранее сообщил ТАСС источник в экстренных службах, один из пассажиров метро заявил, что у него граната, и он угрожал взорвать ее на станции "Славянский бульвар". Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры. Станция была закрыта на вход и выход после "обнаружения бесхозяйного предмета", сообщал в свою очередь ТАСС источник в московской подземке.

По его информации, пассажиров вывели со станции после того, как в последнем вагоне поезда, следовавшего в центр, был обнаружен предмет, похожий на гранату.