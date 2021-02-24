Дело владельца банка "Югра" Хотина о растрате 23 млрд рублей поступило в суд Москвы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении владельца банка "Югра" Алексея Хотина о растрате более 23 млрд рублей. Как сообщается на сайте суда, по делу проходят еще три фигуранта.

"Зарегистрировано уголовное дело в отношении Нефедова А. Г., Хотина А. Ю., Черновой Н. Г., Шиляева Д. В., обвиняемых по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере")", - следует из картотеки суда.

При этом в суд также поступил гражданский иск от ПАО "Уралсиб" к Хотину. Сумма исковых требований пока не сообщается.

Сначала бенефициарному владельцу банка "Югра" Хотину, председателю его правления Дмитрию Шиляеву и президенту Алексею Нефедову, а также директору филиала в Москве Нине Черновой вменялась растрата в размере 7 млрд рублей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата чужого имущества в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения").

Следствие считает, что Хотин в 2014 году создал и возглавил организованную группу, в состав которой вовлек Шиляева и других лиц, назначив их на руководящие должности в банке "Югра". По версии Генпрокуратуры, с 2014 по 2017 год "они похитили денежные средства банка в размере 23,6 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям - ООО "Капстрой", ООО "Восток" и ООО "Мултановское".

В июле 2017 года Центробанк отозвал у банка "Югра" лицензию на осуществление банковских операций. Арбитражным судом Москвы кредитная организация была признана банкротом. Хотин был задержан в апреле 2019 года. Он находится под домашним арестом. Уголовное дело было возбуждено в январе 2019 года Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ.