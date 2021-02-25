Экс-директора департамента Минобрнауки Рожкова арестовали по делу Лукашевич

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал бывшего директора департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России Артемия Рожкова по делу о мошенничестве в крупном размере. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"В отношении Рожкова Артемия Игоревича была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал источник. Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Как уточнил источник, он является фигурантом дела в отношении бывшего заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич. Суть обвинений, предъявленных Рожкову, собеседник агентства не уточнил.

Дело Лукашевич

Марина Лукашевич и начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов были арестованы до 16 августа 2020 года Тверским судом по делу о хищении более 50 млн рублей.

По версии следствия, Лукашевич представляла в министерство образования и науки сфальсифицированный отчет, согласно которому она руководила проектом и утверждала отчеты о выполненных работах. Попов принимал выполненные работы. Деньги за госконтракты перечисляли на расчетный счет ООО "ЦРН", после чего Лукашевич и Николай Попов (брат подозреваемого) перечисляли их для обналичивания на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми были заключены договоры на оказание услуг. Предприниматели снимали деньги и передавали лично Николаю Попову для их последующего распределения между членами преступной группы.

Таким образом, считает следствие, члены преступной группы похищали переданные для исполнения госконтрактов деньги. Всего было пять контрактов (от 29 марта 2016 года - 2,375 млн рублей, от 28 октября 2016 года - на 6,3 млн рублей, от 11 октября 2016 года - 3,2 млн рублей, от 31 августа 2016 года - на 18,83 млн рублей, от 11 мая 2016 года - на 19,68 млн рублей).