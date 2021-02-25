В Забайкалье суд приговорил россиянина Васильева к восьми годам колонии за госизмену

ТАСС, 25 февраля. Забайкальский краевой суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Владимира Васильева, признав его виновным в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, приговор вступил в силу.

"Гражданин России Владимир Васильев осужден Забайкальским краевым судом по статье 275 УК РФ ("Государственная измена") за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сказала пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк. - Приговор вступил в законную силу".

52-летний россиянин Владимир Васильев был задержан в Забайкальском крае в августе 2019 года, а позже этапирован в Москву для проведения следственных действий. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, он признал свою вину, однако дело в отношении него было рассмотрено в общем порядке.