В Приморье осудили восемь человек за организацию незаконной миграции 1,2 тыс. иностранцев

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. Суд во Владивостоке признал восьмерых россиян виновными в организации незаконной миграции на территорию России 1,2 тыс. иностранцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении восьми граждан. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенная организованной группой, пособничество в совершении незаконной миграции)", - говорится в сообщении.

Так, из-за действий фигурантов дела на территорию РФ для работы незаконно въехали более 1,2 тыс. человек из Китая, Вьетнама, Филиппин, Турции, Сирии, Египта и других стран, уточняется в сообщении.

По версии следствия, двое жителей Приморья организовали группу, которая с 2016 по 2019 год контролировала коммерческие структуры, не являющиеся участниками внешнеэкономической деятельности. Они готовили документы, дающие иностранцам право получения коммерческих виз для въезда в РФ.

Суд назначил двоим из них 2 года 5 месяцев и 2 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Шестерым подсудимым назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком от 1 года до 2 лет 2 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.