Источник: осужденный за госизмену Васильев передавал информацию спецслужбам Китая

ТАСС, 25 февраля. Осужденный в Забайкальском крае за госизмену россиянин Владимир Васильев собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну, спецслужбам Китая, сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Следствием и судом установлено, что гражданин России Владимир Васильев, признавший вину, передавал спецслужбам одной из азиатских стран - Китая - информацию, которая содержала сведения, составляющие государственную тайну, и которая могла нанести ущерб интересам страны", - сказал собеседник агентства. При этом источник не уточнил подробностей об уголовном деле и область, в которой была передана информация, составляющая гостайну.

Официальными комментариями следственных органов и представителей защиты Васильева ТАСС не располагает.

Забайкальский краевой суд приговорил Васильева к восьми годам колонии строгого режима, признав его виновным в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. После отбытия основного срока наказания Васильеву судом также ограничена свобода еще на год. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, приговор вступил в силу.

52-летний россиянин Владимир Васильев был задержан в Забайкальском крае в августе 2019 года, а позже этапирован в Москву для проведения следственных действий. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, он признал свою вину, однако дело в отношении него было рассмотрено в общем порядке.

Согласно информации из судебной карточки, уголовное дело в отношении Васильева поступило для рассмотрения по существу в конце ноября прошлого года и в закрытом режиме было рассмотрено коллегией из трех федеральных судей за четыре заседания (на одном заседании подсудимый отсутствовал, говорится в картотеке), а через пять часов после того, как суд удалился в совещательную комнату, 3 февраля, ему был провозглашен приговор.

В новость были внесены зименения (05:37 мск) - добавлены подробности