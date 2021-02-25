В Кузбассе требуют изменить обвинение по делу об убийстве девушки

КЕМЕРОВО, 25 февраля. /ТАСС/. Жители Кузбасса требуют ужесточить обвинение мужчине по делу об убийстве 23-летней кемеровчанки в январе 2020 года после нескольких часов издевательств над ней, а также переквалифицировать дело двоих полицейских, проигнорировавших звонки соседей в дежурную часть и не отправивших группу реагирования по адресу. Соответствующая петиция размещена на портале change.org и собрала уже более 100 тыс. подписей.

В тексте петиции отмечается, что мужчину судят по более легкой части статьи 105 УК РФ ("Убийство"), тогда как, по свидетельству соседей, преступление совершалось с особой жестокостью. "Несмотря на ходатайства (потерпевшей стороны), дело так и не было переквалифицировано. В обвинении написали, что Владислав (обвиняемый) всего лишь несколько раз ударил жертву и задушил, а ведь он измывался над ней часами. Полицейские тоже могут избежать справедливого наказания и отделаться всего лишь штрафом за халатность", - говорится в петиции.

Убийство произошло более года назад, но получило широкую огласку только в конце февраля по инициативе родственников и знакомых убитой девушки, которые оказались не согласны с результатами расследования уголовного дела и предъявленным обвинением.

По данным правоохранительных органов, в ночь убийства в полицию поступило несколько звонков от жителей многоэтажки в Кемерове с просьбой отправить группу реагирования, так как в одной из квартир драка и громко кричит о помощи женщина. Дежурившие полицейские сигнал зарегистрировали, но не отправили группу на проверку информации. В результате, как полагает следствие, потерпевшую убил 23-летний бывший сожитель. Уголовное дело в отношении него возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ, предусматривающей до 15 лет лишения свободы.

Начальник смены дежурной части и старший оперативный дежурный дежурной части отдела полиции Ленинский УМВД по городу Кемерово обвиняются по части 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность"), которая предусматривает штраф до 120 тысяч рублей или арест на срок до трех месяцев. По данным следственного управления СК РФ по Кузбассу, вину оба полицейских не признали, со следствием не сотрудничали.