Киргизия попросила США выдать находящегося в розыске за отмывание доходов экс-депутата

БИШКЕК, 25 февраля. /ТАСС/. Киргизия официально обратилась к властям США с просьбой выдать бывшего депутата национального парламента республики Аскарбека Шадиева, который подозревается в отмывании доходов в крупном размере. Об этом сообщил в четверг пресс-центр киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

"ГКНБ 25 февраля 2021 года официально обратился в посольство США в республике с просьбой оказать содействие в исполнении компетентными госорганами США ранее направленных международных ходатайств правоохранительных органов Киргизской Республики в отношении разыскиваемого гражданина Киргизстана Шадиева, скрывающегося на территории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

Как напомнил пресс-центр, Шадиев на родине является подозреваемым по статье "Легализация (отмывание) преступных доходов в крупном размере" уголовного кодекса Киргизии. Расследованием данного дела занимается ГКНБ.

"Судебными органами Киргизской Республики в отношении Шадиева заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с чем он объявлен в международный розыск по линии Интерпола", - отмечается в сообщении.

Шадиев, по данным киргизских правоохранительных органов, в мае 2018 года незаконно пересек границу республики в Баткенской области, после чего уехал в США. Он являлся одним из лидеров парламентской фракции нынешнего созыва "Бир Бол" ("Единство"), однако после бегства был лишен депутатского мандата.