Семеро выходцев из Армении получили 2 года за разгром азербайджанского ресторана в Москве

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы приговорил семерых приезжих из Армении к двум годам колонии за нападение на ресторан азербайджанской кухни в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Артак и Сейран Никояна, Армена и Арсена Априяна, Аргишта и Нарега Петросяна, а также Размига Саакяна виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц) и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии общего режима", - сказали в суде.

Нападение на ресторан азербайджанской кухни в Москве произошло в июле 2020 года на Братиславской улице. На кадрах, зафиксированных камерой наблюдения в зале заведения видно, как туда врывается толпа мужчин с палками и начинает крушить мебель и посуду, а также пытается атаковать находящегося в зале человека, который убегает. Вскоре все участники нападения были задержаны, 27 июля прошлого года суд избрал им меру пресечения в виде ареста. Нападение на ресторан было спровоцировано событиями в Нагорном Карабахе.