{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Семеро выходцев из Армении получили 2 года за разгром азербайджанского ресторана в Москве

Нападение на ресторан на улице Братиславской произошло в июле 2020 года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы приговорил семерых приезжих из Армении к двум годам колонии за нападение на ресторан азербайджанской кухни в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Артак и Сейран Никояна, Армена и Арсена Априяна, Аргишта и Нарега Петросяна, а также Размига Саакяна виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц) и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии общего режима", - сказали в суде.

Нападение на ресторан азербайджанской кухни в Москве произошло в июле 2020 года на Братиславской улице. На кадрах, зафиксированных камерой наблюдения в зале заведения видно, как туда врывается толпа мужчин с палками и начинает крушить мебель и посуду, а также пытается атаковать находящегося в зале человека, который убегает. Вскоре все участники нападения были задержаны, 27 июля прошлого года суд избрал им меру пресечения в виде ареста. Нападение на ресторан было спровоцировано событиями в Нагорном Карабахе.

Теги
Россия
Адвокаты Навального направили в Совет Европы возражение на обращение Минюста РФ в ЕСПЧ
Сторона защиты требует освободить осужденного
Читать полностью