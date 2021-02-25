Суд арестовал бывшего топ-менеджера Приватбанка Яценко

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины арестовал на два месяца бывшего топ-менеджера Приватбанка Владимира Яценко. Заседание суда транслировалось на YouTube.

"Высший антикоррупционный суд отправил под стражу бывшего первого заместителя председателя правления Приватбанка Владимира Яценко до 22 апреля 2021 года. Судья также назначил альтернативой задержания залог в 52 210 000 гривен (более $1,8 млн)", - говорится в тексте решения суда. В случае внесения залога обвиняемый должен будет носить электронный браслет.

Яценко обвиняют по статье 191 Уголовного кодекса Украины (растрата). По мнению следствия, Яценко и ряд других бывших руководителей Приватбанка в декабре 2016 года, за день до признания банка неплатежеспособным, на основании ложных документов выплатили средства банка в размере почти 137 млн гривен в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами. Яценко был задержан в понедельник при попытке покинуть страну на самолете. По данным СМИ, он вылетел на самолете из города Днепр в Вену, но, согласно предписанию властей, пилоты были вынуждены посадить самолет в киевском аэропорту Борисполь.

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшего банка в стране. Он перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более $5,7 млрд). В феврале 2019 года Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск Коломойского и компании Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций Приватбанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка. Стороны ведут много других судебных споров на Украине и за рубежом.