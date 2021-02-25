Огневая установка из состава системы С-400 попала в массовое ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Пять автомобилей, в том числе огневая установка из состава системы С-400 "Триумф", столкнулись на Можайском шоссе в Подмосковье. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Можайском шоссе произошло ДТП с участием пяти транспортных средств - грузовика "Камаз", двух легковых автомобилей, микроавтобуса военной автоинспекции и огневой установки из состава системы С-400 "Триумф". Причиной столкновения стало несоблюдение дистанции водителем одной из машин", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе подмосковного ГУ МВД России ТАСС подтвердили информацию о ДТП. "Около 08:00 мск на 42-м км Можайского шоссе произошло ДТП с участием военного грузовика и трех легковых автомобилей. Пострадавших нет", - сказали в главке.