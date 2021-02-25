Адвокаты Навального направили в Совет Европы возражение на обращение Минюста РФ в ЕСПЧ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сторона защиты Алексея Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы в ответ на обращение Минюста РФ в Европейский суд по правам человека и потребовала освободить осужденного. Об этом ТАСС сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова.

"Мы обратились в Комитет министров Совета Европы в ответ на обращение в ЕСПЧ Минюста РФ. Ведомство заявляет о необходимости пересмотра Страсбургским судом своего решения по Навальному. Мы же заявляем о том, что Россия фактически не выполнила решение ЕСПЧ, о том, что наш подзащитный должен быть немедленно освобожден и о том, что решение ЕСПЧ является обязательным для всех членов Совета Европы", - сказала адвокат. По словам Михайловой, адвокаты Навального в своем обращении также попросили Комитет министров рассмотреть его дело на ближайшей сессии по контролю за исполнением решений ЕСПЧ и начать процедуру обращения в ЕСПЧ о неисполнении Россией его постановления 2017 года.

Ранее Минюст России направил в ЕСПЧ официальное заявление о пересмотре решения палаты суда о применении обеспечительных мер в отношении Алексея Навального, а также о признании неприемлемой в соответствии со ст. 35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод поданной адвокатами заявителя жалобы, в рамках которой запрашивались обеспечительные меры.

17 февраля Европейский суд по правам человека в Страсбурге потребовал от России немедленно освободить Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. Ранее Минюст РФ в комментарии для ТАСС заявил, что Россия не сможет освободить Навального, осужденного по делу "Ив Роше", в рамках обеспечительных мер по требованию ЕСПЧ, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства.