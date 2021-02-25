В Перми суд приговорил к пяти годам колонии владельца отеля "Карамель"

ПЕРМЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Индустриальный районный суд Перми приговорил к пяти годам колонии владельца отеля "Карамель" Сергея Щербакова, где в январе 2020 года из-за прорыва трубы с кипятком погибли и пострадали люди. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе суда.

"Назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в качестве дополнительного наказания Щербакова лишили права заниматься гостиничным бизнесом на два года.

Ночью 20 января 2020 года гостиницу затопило из-за произошедшего в 100 м от нее прорыва трубопровода. В результате происшествия погибли пять человек, одним из которых был ребенок. Еще шестеро пострадали, трое из них получили ожоги. Как сообщает Генпрокуратура РФ, Щербакова признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как установило следствие, предприниматель в 2013-2014 годах сделал перепланировку подвала жилого дома и организовал там мини-отель. Суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании морального вреда на сумму от 1 до 3 млн рублей.

Ранее в суд также направили уголовное дело в отношении пожарного инспектора Разифа Исмакаева, экс-инженера управляющей компании Вячеслава Хилькова и сотрудника службы эксплуатации Сергея Агеева. По информации Генпрокуратуры РФ, Хильков и Агеев не приняли меры по предотвращению аварии, а Исмакаев не принял меры для пресечения нарушений законодательства, регулирующего гостиничную деятельность.