Иностранец в Калужской области получил 12 лет лишения свободы за подготовку теракта

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил гражданина иностранного государства к 12 годам лишения свободы за участие в деятельности международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и подготовку к совершению террористического акта. Об этом в четверг журналистам сообщила пресс-служба ФСБ России по Калужской области.

"В отношении иностранца следственным подразделением УФСБ России по Калужской области возбуждены и расследованы уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 280 УК РФ. <...> судом обвиняемый признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорен к 12 годам лишения свободы, из которых три года - с отбыванием в тюрьме, девять лет - в исправительной колонии строгого режима, а также лишению права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на один год шесть месяцев", - сообщила пресс-служба.

По версии следствия, сотрудниками УФСБ России по Калужской области получены данные, свидетельствующие о приготовлении жителем города Москвы к участию в деятельности международной террористической организации, запрещенной в России, а также совершению террористического акта на территории столицы. "Иностранный гражданин, используя аккаунт одного из мессенджеров, разместил в тематическом сообществе материалы, оправдывающие деятельность членов международной террористической организации, а также содержащие призывы к единомышленникам осуществить теракт в г. Москве", - уточнила пресс-служба.

Приговор суда вступил в законную силу.