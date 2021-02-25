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Мужчина напал на полицейского в салоне связи "Мегафон" в центре Москвы

Салон находится на Зубовском бульваре

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Мужчина напал на сотрудника полиции в салоне связи "Мегафон" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Мужчина в салоне сотовой связи "Мегафон" на Зубовском бульваре напал на сотрудника патрульно-постовой службы, находившегося при исполнении обязанностей", - сказал собеседник агентства.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Наказание по данной статье - до 5 лет лишения свободы. Причины нападения устанавливаются.

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