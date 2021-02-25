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В Петербурге проводят обыски из-за хищения госнедвижимости на 100 млн рублей

Источник в силовых структурах уточнил, что следственные действия проходят в коммерческих фирмах более чем по 10 адресам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в четверг проводят обыски в Санкт-Петербурге по делу о хищении недвижимости, которая находится в государственной собственности, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Проводятся обыски по вопросу хищения госимущества - недвижимости. Стоимость похищенного - больше 100 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обыски проходят более чем по 10 адресам в коммерческих фирмах. Объекты, которые были похищены из государственной собственности, находятся в исторической части города.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

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