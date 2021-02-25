Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в Новой Москве

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Новой Москве в деревне Лукошкино произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в результате чего два человека пострадали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время перекрыта одна полоса движения по Варшавскому шоссе в сторону области. На месте работают сотрудники ГИБДД. "Пострадавшие получили незначительные повреждения, после осмотра сотрудниками скорой помощи от госпитализации они отказались, угрозы их жизни нет", - добавил источник.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС подтвердили факт ДТП. "Пострадавших в результате происшествия нет", - сказали в главке.