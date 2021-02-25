Житель Волгограда напал с ножом на фельдшера скорой помощи

ВОЛГОГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Жителя Волгограда задержали за нападение с ножом на фельдшера скорой помощи, медработник не пострадал, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Когда 23-летний фельдшер прибыл на вызов к жителю Волгограда, тот приставил нож к шее медика и потребовал сделать ему инъекцию, содержащую психотропное и обезболивающее действие. Медработник выполнил требование и сделал мужчине укол успокоительного, а после действия препарата позвонил в полицию. Подозреваемый задержан", - сказали в пресс-службе.

В отношении задержанного - 43-летнего неработающего местного жителя, ранее неоднократно судимого, в том числе за убийство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 229 УК РФ ("Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ"). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы, уточнили в пресс-службе.