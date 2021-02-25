Австрия поместила под арест экс-чиновника Минкультуры Мазо для выдачи России

ВЕНА, 25 февраля. /ТАСС/. Австрия поместила экс-чиновника российского Минкультуры Бориса Мазо под предэкстрадиционный арест для дальнейшей выдачи России. Однако его защита утверждает, что транспортировка может угрожать его жизни, поэтому до экстрадиции ожидается независимая экспертиза. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Земельном суде Вены по уголовным делам.

"Решение об экстрадиции вступило в силу. Это подтвердил Высший земельный суд. Господин Мазо находится под арестом для экстрадиции", - сказала вице-председатель земельного суда Кристина Зальцборн.

По словам судьи, 23 февраля в суд поступил запрос адвокатов Мазо с просьбой об освобождении их подзащитного из-под стражи. "Он утверждает, что по медицинским причинам его невозможно транспортировать", - отметила Зальцборн. Защита россиянина предоставила медицинское заключение о том, что его невозможно транспортировать, в этой связи независимый эксперт должен теперь провести свою экспертизу. Суд уже назначил независимого эксперта, проинформировала судья.

Как пояснила Зальцборн, экстрадиции в настоящее время ничего не мешает, только если эксперт, назначенный судом, не сделает заключение о том, что транспортировка Мазо может угрожать его жизни. "Думаю, что до этого [заключения дополнительной экспертизы] может пройти несколько недель", - подчеркнула судья.

В России Мазо является фигурантом уголовного дела, в рамках которого бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом РФ по материалам ФСБ России по факту хищения не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа.