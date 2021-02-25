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На Сахалине с оторвавшейся льдины спасли 44 рыбака

В спасательной операции задействовали 23 человека и 16 единиц техники

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС сняли с отколовшейся на реке Найба льдины 44 рыбака. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Порядка 1 300 рыбаков оказались в ловушке на льдине на юго-востоке Сахалина на реке Найба. 44 рыбака-любителя доставлены на берег спасателями", - сказали в ведомстве.

Льдина откололась из-за отжимного ветра, образовалась трещина в 100 м от берега шириной порядка 50 - 100 см. В спасательной операции задействовали 23 человека и 16 единиц техники, включая судно на воздушной подушке.

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