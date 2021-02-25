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Мосгорсуд отменил домашний арест главы "Альянса врачей"

Суд назначил Анастасии Васильевой запрет определенных действий: ей нельзя покидать место жительство с 08:00 до 20:00 и общаться с другими фигурантами дела
Анастасия Васильева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анастасия Васильева
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг отменил домашний арест главы профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой по делу о нарушении санитарных норм на незаконной акции 23 января и назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Дмитрий Джулай.

"Мосгорсуд частично удовлетворил мою жалобу и заменил Васильевой домашний арест на запрет определенных действий. Ей нельзя покидать место жительство с 08:00 до 20:00 и общаться с другими фигурантами дела", - сказал адвокат.

В Мосгорсуде ТАСС уточнили, что Васильевой также запрещено посещать общественные, публичные и массовые мероприятия и участвовать в них. "Запрещено ей также отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи, сеть Интернет за исключением использования средств связи для вызова скорой помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб при возникновении ЧС, а также для общения с контролирующим органом. Обязать самостоятельно являться по вызову следователя, суда", - сказали в суде.

Ранее почти всем фигурантам дела о нарушении санитарных норм в ходе акции 23 января в Москве был избран домашний арест, и Мосгорсуд оставил его в силе. Только активисту Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иностранным агентом) Николаю Ляскину назначен запрет определенных действий.

Как сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

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