В Москве за последние пять лет число погибших в ДТП сократилось в два раза

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Количество погибших в ДТП за последние пять лет в Москве сократилось почти вдвое, пострадавших - почти на четверть. Об этом ТАСС в четверг сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

"Ретроспективное сравнение с 2015 годом показывает снижение числа погибших в ДТП почти вдвое: 2015 год - 673 [человек], 2020 год - 376", - сказали в управлении.

Кроме того, также в этот период времени снизилось на 24% число пострадавших в ДТП. "Количество раненых в дорожно-транспортных происшествиях тоже снизилось: 2015 год - 11 903, 2020 год - 8 990", - добавили в пресс-службе.

Как отметили в ГИБДД, за последние пять лет также сократилось количество ДТП, в результате которых погибают и получают ранения люди. Так, в 2015 году таких автопроисшествий произошло 10 396, а в 2020 году - 7 986, что на 23% меньше.