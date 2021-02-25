На загоревшемся складе полиэтиленовой пленки в Шахтах обрушилась кровля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Кровля технического этажа склада полиэтиленовой пленки, загоревшегося в городе Шахты Ростовской области, обрушилась. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"На пожаре происходит горение рулонов свернутой полиэтиленовой пленки, здание старого года постройки, частично эксплуатируемое, частично неэксплуатируемое, поэтому происходит обрушение кровли технического этажа, происходит горение внутри полиэтиленовой пленки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар локализовали на площади 900 кв. м.

Сообщение о возгорании поступило в 11:59 мск. Прибывшие на место пожарные зафиксировали горение на площади 500 кв. м на территории предприятия "Химпэк", которое занимается производством полимерной упаковки. Позднее площадь пожара увеличилась до 900 кв. м.

В пресс-службе главка ТАСС уточнили, что пожар произошел на территории строящегося здания. Эвакуация людей не потребовалась. В тушении пожара принимают участие 65 человек, задействовано 22 единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.