После обысков по хищению госимущества в Петербурге задержали двух бизнесменов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Двоих бизнесменов задержали после обысков в Санкт-Петербурге, которые проводились в четверг по делу о хищении недвижимости, находящейся в государственной собственности, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"После обысков задержаны два коммерсанта", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщал ТАСС, что в четверг в городе более чем по 10 адресам в коммерческих фирмах прошли обыски по делу о хищении государственной недвижимости. По словам собеседника агентства, объекты, которые были похищены из государственной собственности, находятся в исторической части города. Стоимость похищенного оценивается более чем в 100 млн рублей. ТАСС пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

В пресс-службе комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга ТАСС сообщали, что в связи с сообщениями о хищении объектов недвижимости, находящихся в собственности города, для защиты имущественных прав города по данным фактам КИО направлял материалы и вел переписку с правоохранительными органами. Также комитет обратился в суд. Суть иска и подробности переписки в комитете не уточнили.