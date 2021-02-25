В Балашихе ребенок выпал из окна

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Школьница выжила после падения из окна жилого дома в Балашихе, упав в сугроб. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Балашихе 11-летняя девочка выпала из окна с большой высоты и выжила, упав в снежный сугроб. Она госпитализирована", - сказал источник, не уточнив, с какого этажа выпал ребенок.

По его словам, перед инцидентом у девочки произошла ссора с родителями из-за того, что она много времени проводит в своем смартфоне. Источник уточнил, что семья ребенка благополучная.