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В Улан-Удэ арестовали водителя, сбившего насмерть двух подростков

ДТП произошло 23 февраля

УЛАН-УДЭ, 25 февраля. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца водителю, обвиняемому в совершении ДТП, в результате которого в Улан-Удэ погибли двое подростков. Об этом сообщила в четверг пресс-служба железнодорожного районного суда города Улан-Удэ.

"Удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании гражданину Ц. меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, а именно до 23 апреля", - сообщили в суде.

ДТП произошло 23 февраля около 19:00 по местному времени (14:00 мск) рядом с железнодорожным вокзалом. Водитель Lexus RX 350 совершил наезд на девушку и юношу 2004 года рождения, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие погибли на месте ДТП, водитель оставил автомобиль и скрылся, но позже был задержан. Как выяснилось, незадолго до аварии мужчина угнал автомобиль у родственника, а в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, ехал в сумерках без включенных фар и габаритных огней, с превышением допустимой скорости.

37-летний мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 166 ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения") и по пунктам "а", "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места совершения преступления"). По поручению председателя СК РФ уголовное дело, расследуемое следственным управлением по Бурятии, поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Постановление об избрании меры пресечения в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Верховном суде Бурятии, добавили в пресс-службе.

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