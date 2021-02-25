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Навального этапировали из "Матросской Тишины"

Стороне защиты не сообщили, в какое исправительное учреждение отправили Алексея Навального

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН РФ "Матросская Тишина". Об этом на своей странице в Twitter написал его адвокат Вадим Кобзев.

"Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России", - сообщил он, не приведя других подробностей.

Стороне защиты Навального не сообщили, в какое исправительное учреждение его отправили. "Нам сообщили, что Навальный убыл из СИЗО, но в каком направлении отказались сообщать. Мы ожидаем, что после прибытия о его месте нахождения сообщат родственникам" - рассказала ТАСС адвокат Ольга Михайлова. Она подчеркнула, что столь поспешное этапирование из изолятора нарушает сложившуюся практику. 

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, оно вступило в силу.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что Навальный будет этапирован в одну из колоний Центрального федерального округа. Как уточнила член ОНК Ева Меркачева, вероятно, это будет исправительная колония № 2 в городе Покрове во Владимирской области. 

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