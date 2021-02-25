Министр ЖКХ Башкирии задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями

УФА, 25 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер — министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Борис Беляев задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в период работы мэром города Кумертау. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), задержан заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан - министр жилищно-коммунального хозяйства Борис Беляев", - говорится в сообщении.

Беляев в период работы мэром Кумертау утвердил акт приемки неготовых к использованию очистных сооружений, которые по сей день не работают. Ущерб бюджету превысил 95 млн рублей. Ранее по этому же делу были задержаны бывший руководитель Управления капитального строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев и его заместитель, добавили в СК.

В начале февраля Кучарбаеву также было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия, он в 2017 году, занимая пост начальника Управления капитального строительства Башкирии, подписал акт о завершении строительства очистных сооружений в городе Кумертау, зная, что на объекте не проведены пусконаладочные работы. На основании подписанных чиновником документов администрация города ввела в эксплуатацию очистные сооружения, хотя фактически они до сих пор непригодны для использования.