Школьница погибла при пожаре в Подмосковье

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Школьница погибла в результате пожара в Богородском округе Подмосковья, также пострадали трое членов ее семьи. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"25 февраля около 5 часов утра в одном из частных домов в поселке Красный Электрик произошло возгорание. После локализации пожара было обнаружено тело 12-летней девочки. Также с ожогами различной степени в медицинское учреждение госпитализированы мать, бабушка и отчим погибшей", - сказала Врадий.

Их жизни сейчас ничего не угрожает. Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным эксперта, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления.