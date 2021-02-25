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В Роспотребнадзоре назвали возможную причину массового отравления в Каспийске

Фактором передачи инфекции могла стать загрязненная питьевая вода
© Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

МАХАЧКАЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Предполагаемым источником массового отравления в городе Каспийске в Дагестане, предположительно, является загрязненная вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства, сообщила в четверг пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.

"По предварительным результатам лабораторных исследований материала от больных, в трех случаях выделена дизентерия Флекснера, в четырех пробах обнаружена РНК ротавируса. Предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства. Из отобранных в эпидочаге 56 проб водопроводной воды не отвечают гигиеническим требованиям по вирусологическим показателям две пробы, и [не соответствуют требованиям] по санитарно-химическим показателям 12 проб воды", - говорится в сообщении.

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