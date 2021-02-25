Суд оставил в СИЗО экс-сенатора от КЧР Арашукова и его подельников

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд оставил в СИЗО бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его подельников. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Первого апелляционного суда.

"В ходе рассмотрения апелляционных жалоб судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции в полном объеме проверила законность и обоснованность вынесенного решения о продлении срока содержания под стражу Рауфу Арашукову и иным обвиняемых по делу, и пришла к выводу об отсутствии оснований для его изменения или отмены", - сказали в пресс-службе.

Ранее Мосгорсуд продлил Арашукову арест несмотря на то, что у него был диагностирована коронавирусная инфекция, в связи с чем экс-сенатор не был доставлен на заседание. Мера пресечения в виде содержания под стражей Арашукову была продлена до 24 апреля.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Принуждение к даче показаний с применением насилия"), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Его отец, Рауль Арашуков, является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.

Арашуковым уже предъявили обвинение в окончательной редакции.