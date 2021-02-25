Прокуратура проверяет обстоятельства гибели подростка от огнестрела в Подмосковье

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту гибели 16-летнего подростка от огнестрельного ранения в Подольске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура Московской области поручила Подольской городской прокуратуре провести проверку в связи со смертью 16-летнего подростка. В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства об оружии", - сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительной информации, юноша погиб в четверг от огнестрельного ранения.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, причиной гибели стал суицид.