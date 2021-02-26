В Краснодарском крае ликвидировали пожар на складе

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Пожарным удалось ликвидировать пожар на складе в поселке Украинский в Динском районе Краснодарского края. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 23:36 мск пожар в Динском районе, п. Украинский, ул. Гаражная ликвидирован", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в здании мебельного цеха в Динском районе Краснодарского края вечером в четверг. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Пожар удалось локализовать на площади в 1 тыс. кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.