Ученые сообщили, что лавовый поток вулкана Ключевской увеличился до 1,2 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Длина лавового потока извергающегося на Камчатке вулкана Ключевской достигла 1,2 км. По руслам близлежащих рек начали двигаться грязекаменные потоки, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в пятницу.

"На истоке побочного прорыва Ключевского вулкана начал образовываться шлаковый конус. Его высота достигла 50 м. Длина лавовых потоков увеличилась до 1,2 км. По руслам рек Крутенькая и Киргурич начали двигаться грязекаменные потоки, наиболее протяженный из них вышел в район совхозных полей в 8 км от поселка Ключи", - говорится в сообщении.

Ученые составили схему вероятного направления распространения грязекаменных потоков. Согласно исследованию, поселок Ключи они не затронут.

Побочный прорыв произошел на вулкане 18 февраля. Он состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 м друг от друга.

Ключевской - самый высокий действующий вулкан в Евразии. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Примерно в 47 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск.