Прокуратура выявила в инфекционном госпитале на Сахалине опасные для жизни нарушения

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Сахалинской области обнаружила серьезные нарушения в работе инфекционного госпиталя в городе Корсакове на юге Сахалина, в связи с чем были направлены материалы следственным органам и внесено представление главному врачу медицинского учреждения. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Прокуратурой в следственные органы направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в связи с оказанием медицинской помощи в инфекционном отделении ГБУЗ "Корсаковская ЦРБ" в условиях, которые представляют угрозу безопасности жизни и здоровья граждан", - рассказали в прокуратуре.

По информации прокуратуры, в госпитале выявили ненадлежащее техническое состояние строительных конструкций и конструктивных элементов здания, несоблюдение противопожарных и других требований. Медицинская помощь пациентам оказывается в условиях, которые не соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. В связи с этим материалы прокурорской проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в Корсаковский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Сахалинской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства внесено представление главному врачу медицинского учреждения. Рассмотрение мер реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры, рассказали в ведомстве.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области журналистам уточнили, что с их стороны проверка уже началась.

Принимаемые меры

В правительстве Сахалинской области сообщили, что в состав проверочной комиссии, помимо сотрудников прокуратуры, также входили представители региональных Минздрава, Росздравнадзора и Роспотребнадзора. Инфекционное отделение рассчитано на 27 коек, в настоящее время нагрузка минимальна, лечение проходят 14 человек.

Здание 1987 года постройки изначально возводилось для оказания помощи именно при инфекционных заболеваниях, с возможностью разделения потоков и индивидуального лечения при выявлении особо опасной инфекции. Последняя экспертиза оценки технического состояния здания признала здание ограниченно работоспособным.

"Все указанные замечания учтены, будут приняты меры к их устранению. В частности, до 1 апреля будет подготовлена проектно-сметная документация для проведения ремонта, сами работы планируется завершить к концу июля текущего года", - прокомментировали в региональном правительстве.

В новость внесены изменения (03:35 мск) - добавлены подробности после пятого абзаца.