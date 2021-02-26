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СМИ: в Гаити семь человек погибли из-за перестрелки в тюрьме и побега заключенных

По данным агентства EFE, нескольким осужденным удалось скрыться

ГАВАНА, 26 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли и несколько получили ранения в результате попытки побега заключенных из тюрьмы в предместьях Порт-о-Пренса. Об этом в четверг сообщает агентство EFE.

Нескольким осужденным удалось скрыться, полиция ведет их поиски. В общей сложности в тюрьме содержатся около 1 тыс. заключенных, в частности несколько арестованных за попытку покушения на президента страны Жовенеля Моиза в начале февраля.

В 2014 году из этого учреждения уже совершался крупный побег благодаря вооруженному нападению на охрану извне.

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