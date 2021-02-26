Экс-начальника управления мэрии Новосибирска обвиняют в получении взятки в крупном размере

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Экс-начальника управления нормативно-правовой работы мэрии Новосибирска обвиняют в получении взятки в 700 тыс. рублей за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"За совершение незаконных действий начальник управления нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска получил от посредника денежные средства в размере 100 тыс. рублей в качестве части взятки от общей суммы 700 тыс. рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области", - сказала Кулешова.

По данным следствия, собственник земельных участков на территории Дзержинского района Новосибирска через посредника - директора коммерческой организации - предложил начальнику управления нормативно-правовой работы мэрии города 700 тыс. рублей за решение вопроса об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане, на что работник мэрии согласился. В дальнейшем начальник управления подготовил необходимые документы и отдал на утверждение, хотя ранее заявления собственников о перераспределении земельных участков были возвращены мэрией заявителям.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавила Кулешова.