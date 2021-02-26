Ущерб от пожара в заповеднике "Утриш" составил почти 1 млрд рублей

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Ущерб, причиненный заповеднику "Утриш" в Краснодарском крае в результате пожара в 2020 году, оценен в 980 млн рублей. Утрачены 4,8 тыс. деревьев, среди которых есть краснокнижные породы, сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора ФГБУ "Государственный заповедник "Утриш" Олег Козырев.

Крупный природный пожар произошел на Кубани в конце августа 2020 года: на территории Анапы между населенными пунктами Большой и Малый Утриш загорелась лесная подстилка, позднее огонь перекинулся на территорию заповедника "Утриш", также пострадала территория краевого заказника "Большой Утриш". Велась оценка ущерба.

"Ущерб, причиненный заповеднику, составляет 980 млн рублей. Росприроднадзор вместе с нашими сотрудниками установили, что 4,8 тыс. деревьев утрачены безвозвратно, среди них три породы, внесенные в Красную книгу, - это можжевельник высокий, фисташка туполистная и сосна пицундская", - сказал Козырев, уточнив, что ущерб, причиненный заказнику "Большой Утриш", по его данным, был оценен в 120 млн рублей.

Он добавил, что восстановление на территории заповедника будет проходить в несколько этапов: в течение 2021 года научные сотрудники изучат последствия, проведя анализ по процессу весенней вегетации на предмет того, какие деревья подлежат восстановлению, с 2022-2023 годов будет проводиться мониторинг процесса восстановления пострадавших объектов, полная картина будет ясна к 2024 году.

"Нужно понимать, что заповедник - это та территория, где процессы должны происходить естественным путем. Но, если научное сообщество решит, что для воссоздания необходимо заниматься озеленением и высадкой деревьев, включая краснокнижные, взамен утраченным, конечно, мы прислушаемся. Самостоятельно такое решение мы принимать не будем", - резюмировал собеседник агентства.

На вопрос ТАСС о компенсации причиненного ущерба он пояснил, что до окончания следственных действий по факту пожара решения о компенсации приниматься не будут.

Об обстоятельствах пожара

Общая площадь, пройденная огнем, составила около 130 га. Сложность тушения была вызвана труднодоступностью местности, сильным ветром и засушливой погодой, привлекалась авиация. После пожара губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину с предложением расширить территорию заповедника "Утриш", включив в него краевой заказник, где произошел крупный пожар. Минприроды РФ поддержало инициативу губернатора.

Следственными органами СК по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. По предварительным данным ведомства, занимавший тогда должность директора заповедника Олег Кондратьев в период высокой пожароопасности халатно отнесся к возложенным на него обязанностям, допустив массовое нахождение посторонних граждан на территории заповедника, в результате были нарушены правила пожарной безопасности, а когда начался пожар, им не было принято никаких мер к ликвидации очагов.

Государственный природный заповедник "Утриш" учрежден в 2010 году. Общая площадь заповедника - 10 тыс. га. Заповедник расположен на территориях Новороссийска и Анапы. Он входит в тройку лидеров среди заповедников России по количеству видов растений. Экосистемы представлены сухими восточно-средиземноморскими субтропиками с большим числом эндемиков и реликтов, сохранившихся с третичного периода.