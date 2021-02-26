Прокуратура просит вернуть дело о халатности полицейских в Кемерове для переквалификации

КЕМЕРОВО, 26 февраля. /ТАСС/. Гособвинение заявило ходатайство суду о возвращении прокурору уголовного дела о халатности полицейских из Кемерова, которые в январе 2020 года не отреагировали на вызовы в дом, где была убита девушка. По мнению госбвинителя, требуется переквалификация обвинения на более тяжкое, передает корреспондент ТАСС из зала Ленинского районного суда.

"Суд вправе вернуть уголовное дело прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению в случае, если обстоятельства изложенные в обвинительном заключении свидетельствуют о наличии оснований для квалификации обвиняемого как более тяжкого преступления. На основании этого, учитывая что обстоятельства изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии в действиях Тарицына и Балашова (обвиняемые полицейские) тяжкого преступления, ходатайство возвратить уголовное дело прокурору", - сказал гособвинитель.