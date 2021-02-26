Обвиняемый в мошенничестве доктор Блюм задержан в Испании

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм, находящийся в международном розыске по обвинению в хищении более 29 млн рублей у фристайлистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой), задержан в Испании. Об этом в пятницу сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По сообщению Национального центрального бюро Интерпола МВД России, Блюм 11 февраля 2021 года задержан в Испании. В связи с этим в Генеральную прокуратуру России Следственным комитетом предоставлены все необходимые материалы для направления в компетентные органы Испании запроса о выдаче обвиняемого российской стороне для уголовного преследования в рамках закона", - отметила она.

По версии следствия, доктор медицинских наук Евгений Блюм воспользовался посттравматическим состоянием фристайлистки Чаадаевой (более известной под девичьей фамилии Комиссарова), которая на тренировке во время Олимпиады в Сочи в 2014 году получила травму позвоночника и утратила способность ходить. В мае 2014 года в Испании Блюм убедил девушку заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации стоимостью более 29 млн рублей, пообещав за год поставить ее на ноги. Но после проведения занятий по методикам Блюма двигательные функции нижних конечностей спортсменки не восстановились, так как при такой травме это невозможно сделать путем каких-либо реабилитационных мероприятий.

Уголовное дело в отношении Блюма было возбуждено в сентябре 2019 года. На основе собранных доказательств Следственным комитетом ему заочно предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Он был объявлен в международный розыск. 9 июня 2020 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Блюма. Согласно решению суда, он будет заключен под стражу на два месяца с момента его задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию РФ.