Суд в Кемерове вернул прокурору дело о халатности полицейских для изменения обвинения

КЕМЕРОВО, 26 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство гособвинителя о возврате прокурору дела о халатности полицейских, которые в январе 2020 года не отреагировали на вызовы в дом, где была убита девушка. Ходатайство было заявлено для переквалификации обвинения по более тяжкому преступлению, передает корреспондент ТАСС из зала Ленинского районного суда.

"Суд пришел к выводу, что имеет место нарушение требований УПК РФ, препятствующих рассмотрению уголовного дела, в том числе ввиду несоответствия квалификации, инкриминируемой обвиняемым в преступлении. <...> Cуд постановил возвратить уголовное дело в прокуратуру Ленинского района", - сказала судья Татьяна Жинкова.