Водоснабжение в Избербаше восстановили после аварии

ТАСС, 26 февраля. Холодное водоснабжение, подача которого нарушилась из-за аварии, восстановили в домах в Избербаше, где проживают около 60 тыс. человек, сообщает Главное управление МЧС РФ по республике Дагестан.

"В 06:10 26.02.2021 г. АВР (аварийно-восстановительные работы) по водоснабжению завершены. В 06:30 начато заполнение системы водой", - говорится в сообщении.

Прорыв на магистральном водопроводе в Избербаше произошел накануне поздно вечером. В ликвидации последствий аварии было задействовано 17 человек, в распоряжении которых было три единицы техники.