Полиция Москвы начала проверку по факту избиения музыканта "Машины времени"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Полиция начала доследственную проверку после избиения музыканта группы "Машина времени" Александра Дитковского на парковке на Комсомольском проспекте в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Начата доследственная проверка по факту избиения музыканта Александра Дитковского неизвестными на парковке на Комсомольском проспекте. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что драка произошла в четверг в районе 21:30, нападавших было около пяти человек. Они ходили по парковке и просили у людей милостыню. Вместе с музыкантом пострадал и его товарищ, находившийся с ним в машине.

Согласно данным открытых источников, трубач Александр Дитковский выступает в качестве приглашенного музыканта в группах "Машина времени" и "Квартал".