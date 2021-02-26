Силовики разыскивали в захваченном монастыре на Урале подозреваемого в убийстве

Ранее в пятницу источник сообщил об обысках и следственных мероприятиях в Среднеуральском женском монастыре, который удерживают сторонники бывшего схимонаха Сергия (Романова). По предварительным данным адвокатского бюро "Бабиков и партнеры", юристы которого представляют интересы Романова и его сторонников, правоохранительные органы искали "келейника Силуана".

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводили следственные мероприятия в ночь на пятницу в Среднеуральском женском монастыре, чтобы найти подозреваемого в убийстве трех человек в 1999 году. По данным силовиков, им мог оказаться келейник Силуан. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Искали келейника Силуана, который мог оказаться Андреем Кузнецовым, подозреваемым в убийстве трех человек. Он скрывается много лет и несколько раз менял имя. Уголовное дело об убийстве возбуждено зимой 1999 года. Сообщники Кузнецова были приговорены к реальному лишению свободы в 2001 году", - сказал собеседник агентства.

В 2016 году, по данным источника, Кузнецов вернулся в Свердловскую область и с того времени, предположительно, находился в Среднеуральском женском монастыре. Он трижды менял фамилию, силовики хотят провести ему дактилоскопическую экспертизу, так как на момент совершения преступления в 1999 году она проведена не была.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил ТАСС, что в интересах следствия пока воздержится от комментариев. В пресс-службах следственного управления СК РФ по региону и Уральского округа Росгвардии также не комментируют ситуацию.

В ходе предыдущих следственных мероприятий в обители 29 декабря 2020 года был задержан бывший схимонах Сергий (Романов). Ему предъявили обвинения по трем статьям УК РФ - о склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств. Суд в Москве арестовал Романова, в четверг ему продлили меру пресечения до 28 мая. Также возбуждено уголовное дело по факту истязания детей в монастыре. Фигурантов в деле нет.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, а затем отлучил от церкви. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. После задержания Романова и его ареста обитель продолжают удерживать его сторонники, не допуская внутрь представителей епархии.