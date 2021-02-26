В жилом доме в Нижнем Новгороде после взрыва газа начался пожар

От взрыва разрушено помещение суши-бара, выбило стекла у проежавшего мимо троллейбуса. Предварительно, пострадавших нет.

"Произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении кафе на первом этаже 12-этажного двухподъездного кирпичного жилого дома с последующим возгоранием на площади 30 кв. м и частичным обрушением. Проводится эвакуация жильцов дома", - сказал собеседник агентства.

ТАСС, 26 февраля. Пожар последовал за взрывом газа в жилом доме в Нижнем Новгороде, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в 09:13 мск поступило сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже девятиэтажного дома на Мещерском бульваре Нижнего Новгорода.

Как сообщили журналистам, в пресс-службе правительства региона, жителей дома разместят в ПВР. "В пристройке к дому 3, корпус 2, произошел хлопок бытового газа. "Нижегородпассажиравтотранс" выделил автобусы для обогрева жителей на месте и для перевозки их в ближайший пункт размещения. Пункт временного размещения - одна из ближайших школ", - отметили в пресс-службе. По данным ГУ МЧС, жильцов дома разместят в пункте временного размещения, развернутом на базе школы №41.

Глава региона Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову выехать на место происшествия и провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также на место происшествия выехал заместитель главы города Дмитрий Сивохин, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В новость внесены изменения (10:39 мск) - добавлены подробности.