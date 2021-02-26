В Ленинградской области в перестрелке в кафе погиб мужчина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Мужчина погиб в ходе перестрелки в кафе в городе Шлиссельбурге в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"Сегодня ночью поступила информация о перестрелке в одном из кафе в городе Шлиссельбурге Кировского района Ленинградской области, в результате чего один из граждан получил несколько огнестрельных ранений, от которых скончался", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

На месте работает следственная группа, выясняются все обстоятельства инцидента, а также устанавливаются все участники драки.