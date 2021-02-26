Под завалами разрушенного при взрыве кафе в Нижнем Новгороде могут находиться два человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 февраля. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате взрыва газа в кафе в жилом доме в Нижнем Новгороде, еще двое могут находиться под завалами. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

"В результате взрыва ранения получил один человек. Под завалами могут быть двое работников кафе. Сейчас ведется их поиск", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе следственного управления СК по региону уточнили, что пострадавшей девушке медики оказывают помощь.

Прокуратура организовала проверку после взрыва газа, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что информация о возможном нахождении людей под завалами проверяется. Взрыв произошел в пристройке к 12-этажному кирпичному жилому дому, в которой находился суши-бар. После этого возник пожар на площади 30 кв. м, пристройка обрушилась. Проводится эвакуация жильцов дома, для которых подготовлен пункт временного размещения. Взрывом выбило лобовое стекло у проезжавшего мимо троллейбуса, также повреждены несколько машин.