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Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде

Под завалами разрушенного при взрыве кафе в Нижнем Новгороде могут находиться два человека

В результате происшествия один человек пострадал
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 февраля. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате взрыва газа в кафе в жилом доме в Нижнем Новгороде, еще двое могут находиться под завалами. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах. 

"В результате взрыва ранения получил один человек. Под завалами могут быть двое работников кафе. Сейчас ведется их поиск", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе следственного управления СК по региону уточнили, что пострадавшей девушке медики оказывают помощь.

Прокуратура организовала проверку после взрыва газа, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что информация о возможном нахождении людей под завалами проверяется. Взрыв произошел в пристройке к 12-этажному кирпичному жилому дому, в которой находился суши-бар. После этого возник пожар на площади 30 кв. м, пристройка обрушилась. Проводится эвакуация жильцов дома, для которых подготовлен пункт временного размещения. Взрывом выбило лобовое стекло у проезжавшего мимо троллейбуса, также повреждены несколько машин.

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РоссияНижегородская областьВзрыв газа в доме в Нижнем Новгороде
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