В Орле четыре человека отравились угарным газом

ОРЕЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Двое несовершеннолетних и двое взрослых отравились угарным газом в Орле. Об этом в пятницу сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Из одной из квартир многоквартирного жилого дома №4 по пер. Лескова в Орле госпитализированы в медицинские учреждения четверо граждан, включая двух несовершеннолетних. Причиной госпитализации стало отравление угарным газом, которое могло произойти из-за нарушения работы системы вентиляции в квартире", - говорится в сообщении.

В ходе прокурорской проверки установлено, что управляющая компания многоквартирного дома не заключила договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и техосмотру вентиляционных каналов и дымоходов, в связи с чем данные работы длительное время не проводились. "Материалы проверки с постановлением, вынесенным прокурором Советского района Орла в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, были направлены в территориальный орган регионального Следственного комитета для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. На их основании возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - уточняется в сообщении.

Потерпевшие находятся на стационарном лечении. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Орловской области.