{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СМИ: в Нигерии из школы-интерната похитили более 300 учениц

Школьниц похитила группа вооруженных лиц

ПРЕТОРИЯ, 26 февраля. /ТАСС/. Группа вооруженных лиц похитила в пятницу более 300 учениц государственной средней школы-интерната для девочек в городе Джангебе на севере Нигерии. Об этом сообщила газета Punch со ссылкой на сотрудников школы.

Бандиты, по их словам, прибыли к зданию школы-интерната в час ночи на внедорожниках и мотоциклах. Нападавшие были одеты в форму сотрудников государственной службы безопасности. Они заставили школьниц выйти на улицу и поместили их в машины.

Факт похищения подтвердили и местные власти. Похищены дети, заявил представитель губернатора штата Замфара. При этом он не назвал точное число захваченных и куда они могли быть увезены.

В новость были внесены изменения (11:26 мск) - меняется источник информации, приводятся детали произошедшего.

Теги
Нигерия
Силовики не нашли в захваченном монастыре на Урале подозреваемого в убийстве
Источник в правоохранительных органах ранее сообщил, что речь идет о монахе Силуане, который мог убить трех человек в 1999 году
Читать полностью